مكتب المرجع السيستاني : مكتب السيد السيستاني لم يكن لا على علم ولا على صلة بقدوم السيد زم إلى العراق واعتقاله

2020/12/17 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بعدم علمه او صلته بقدوم المعارض الايراني زم الى العراق ثم اعتقاله .وجاء في نص بيان رسمي من المكتب بشأن قضية الصحفي الإيراني روح الله زم:"بعد التحية والسلاملقد قلنا مرارًا وتكرارًا، بأن مكتب السيد السيستاني لم يكن لا على علم ولا على صلة بقدوم السيد زم إلى العراق واعتقاله.وبعد انتشار الأنباء التي زعمت استغلال اسم سماحة السيد السيستاني لاستدراجه إلى العراق، اتصلنا بكبار مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطلبنا منهم أن يقدموا ما لديهم من توضيحات حول تلك الادعاءات، وهذا الطلب قد أكدنا عليه مرارا.وبناء على توجيهات سماحة السيد السيستاني، اجتمع ممثل سماحته في إيران ومدير مكتبه بمدينة قم حجة الإسلام السيد جواد الشهرستاني برئيس السلطة القضائية السيد إبراهيم رئيسي لمتابعة القضية، وذلك في تاريخ 21 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020.وأخيرا، وفي تاريخ 20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أبلغت السلطات الإيرانية المعنية، ممثل سماحته ثم مكتبه في النجف الأشرف، بأنها تنفي، وبشكل قاطع، أي استغلال لاسم سماحة السيد السيستاني في قضية اعتقال السيد زم، وبالتالي استبعدت إمكانية تدخل المرجعية في محاكمته وعقوبته."./انتهى.

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