فلسطينيو 48: العنف ووهم المناورات البرلمانية - زاهر بولس

2020/12/17 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس ما كان يحدّد اللآتي إن المحفّز لكتابة هذا المقال السجال الدائر في الإعلام العربي والعبري ووسائل التواصل الاجتماعي، ما بين أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة (جبهة)، والدكتور منصور عبّاس رئيس القائمة الموحّدة في إطار القائمة المشتركة، حيث اتَّهم عودة عبّاس بتقاربه من اليمين "الإسرائيلي" وزعيمه بنيامين نتنياهو، ورؤية عبّاس بأن اليسار "الإسرائيلي" خذل العرب مرارًا، وعلى البرلمانيين العرب ألّا ي ......





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