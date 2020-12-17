قوباد طالباني: كشفنا الأماكن التي تذهب إليها الضائعات من الأموال في إقليم كوردستان!

2020/12/17 | 22:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، الخميس، عن ضبط موظفين فضائيين في إقليم كردستان يتقاضون راتبين أو ثلاثة، فيما أشار إلى استعداد الإقليم لطرح تجربة "الاصلاح" على الحكومة الاتحادية.

وقال طالباني في حديث متلفز، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (17 كانون الأول 2020)، إن "إقليم كردستان كان لديه فضائيين ضمن صفوف الموظفين في دوائر الدولة، وواجهنا هذا الأمر، بنظام إلكتروني، وتوصلنا إلى الأماكن التي تذهب إليها الضائعات من الأموال بهذا الإتجاه، وتعرفنا على من يتسلم أكثر من راتبين وثلاثة، وهذا من صالحنا مستقبلا".

وأضاف، "نحن مستعدون لطرح هذه التجربة في الحكومة الاتحادية، وهناك عدة اصلاحات حدثت في الحكومة الاتحادية وبإمكاننا ايضا الاستفادة منها في كردستان".

وتابع طالباني، "في إقليم كردستان نطالب بالعدالة..



نحن نتفهم معاناة الناصرية والبصرة والمناطق العراقية الأخرى، وإقليم كردستان ليس سببا في معاناة تلك المناطق، ومثال على ذلك عام 2014 و2018 انقطعت ميزانية الإقليم تماما، ونتساءل في تلك الأربع سنوات الأموال التي انقطعت عن إقليم كردستان أين ذهبت؟".

واشار طالباني: "جئنا إلى بغداد لنمثل قضية، كان هناك غياب لدى الجانب الكردي في بغداد، والمشاكل السياسية خلقت فجوة بيننا والحكومة الاتحادية، وفي بداية تشكيل هذه الكابينة الحكومة في كردستان، كان من أولوياتنا هو زيارة بغداد، وجئنا إلى بغداد وقلنا نريد بدء صفحة جديدة، وفي نظرنا نرى أن بغداد لها عمقا استراتيجيا لنا ولم نذهب إلى تركيا او أميركا او بلد آخر لحل مشاكلنا".

واردف قائلا، "أنا افتخر بأنني كردي، لكنني اريد أن اكون في بلد مزدهر، ونمتى أن نرى العراق في مكانة كبيرة ويجذب المستثمرين من باقي الدول".

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