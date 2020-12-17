2020/12/17 | 22:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 30 دقیقة

10036 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد عضو اللجنة المالية عبد الهادي السعداوي، الخميس ، أن البنك المركزي العراقي سيقوم برفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينار ابتداء من يوم الاحد المقبل.

وذكر السعدواي في مقابلة متلفزة تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (17 كانون الاول 2020)، ان "البنك المركزي العراقي سيرفع سعر صرف الدولار لـ 1450 دينار عراقي يوم الأحد المقبل".

واضاف، ان "ما سرب من وزارة المالية اليوم من نسخة لموازنة 2021 يشجع التجار على التحكم بسعر الصرف".

واوضح، ان "أغلب الاموال التي تخرج من مزاد بيع العملة تخرج بفواتير مزورة تدعي شراء اشياء بينما تهرب العملة للخارج بشراء مواد غير واقعية".

وتابع، ان "الدولة لا تسيطر على السياسة المالية والدليل عدم سيطرتها على المنافذ التي تدخل مواد ممنوعة او خارج المواصفات".

وكانت وزارة المالية قد اعربت، في وقت سابق، عن "امتعاضها وأسفها العميق" للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021 ، داعية الى "عدم الالتفات إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تكشف موعد رفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تكشف موعد رفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).