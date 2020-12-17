صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 360  المسجلة اليوم

2020/12/17 | 22:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، الموقف الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 360 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–16

أبو غريب ———-58

الإسكان————5

الاعلام————-12

البياع ————-14

التاجي————-5

الحرية ————-14

الدورة————–23

السيدية ———– 10

الشالجية———–5

الشعلة ————16

الطارمية————10

العامرية————7

العطيفية———–4

الغزالية————-16

القادسية ————3

الكاظمية ———–15

اللطيفية ———–6

المحمودية———–24

المعالف ———– 5

المنصور ————8

المواصلات ———4

النصر والسلام——- 11

اليرموك ————12

حي الجامعة———-11

حي الجهاد———–10

حي الخضراء———-4

حي العدل ———–12

حي العامل————16

شارع حيفا ———-3

سكنة جانب الرصافة —– 1

الشفاء: 375

الوفيات: 2

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