صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 360  المسجلة اليوم

عدد الاصابات 360 موزعة كالآتي:
أبو دشير———–16
أبو غريب ———-58
الإسكان————5
الاعلام————-12
البياع ————-14
التاجي————-5
الحرية ————-14
الدورة————–23
السيدية ———– 10
الشالجية———–5
الشعلة ————16
الطارمية————10
العامرية————7
العطيفية———–4
الغزالية————-16
القادسية ————3
الكاظمية ———–15
اللطيفية ———–6
المحمودية———–24
المعالف ———– 5
المنصور ————8
المواصلات ———4
النصر والسلام——- 11
اليرموك ————12
حي الجامعة———-11
حي الجهاد———–10
حي الخضراء———-4
حي العدل ———–12
حي العامل————16
شارع حيفا ———-3
سكنة جانب الرصافة —– 1
الشفاء: 375
الوفيات: 2
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