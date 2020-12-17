ليفاندوفسكي يتوج بجائزة “الفيفا” لأفضل لاعب في العالم 2020

2020/12/17 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أحرز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2020، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال حفل توزيع جوائز “الفيفا” في مدينة زيوريخ السويسرية اليوم الخميس.

وتفوق ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ على كل من، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي.

وفي ما يلي باقي المتوجين في حفل توزيع الجوائز:

– جائزة أفضل لاعبة أحرزتها الإنجليزية لوسي برونز.

– جائزة أفضل حارسة مرمى لعام 2020 نالتها الفرنسية سارة بوحدي حارسة فريق ليون.

– جائزة أفضل حارس مرمى أحرزها الألماني مانويل نوير حامي عرين فريق بايرن ميونخ.

– جائزة “بوشكاش” التي ينالها صاحب أفضل هدف أحرزها الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

– جائزة أفضل مدرب أو مدربة لفرق السيدات أحرزتها الهولندية سارينا فيغمان مدربة منتخب “الطواحين”.

– جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال نالها الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي.

– جائزة اللعب النظيف، أحرزها المكسيكي ماتيا أغنيسي البالغ 17 عاما والذي نال الجائزة لتقديمه الإسعافات الأولية لأحد لاعبي الخصم الذي فقد وعيه إثر اصطدامه به في إحدى المباريات.

– جائزة أفضل تشجيع، أحرزها البرازيلي ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا الذي قام بالسير لمدة 12 ساعة وعبر 3 مدن لمشاهدة مباريات فريقه سبورت ريسيفي.

– التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم 2020:

– التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم 2020:

وأقيم الحفل في مقر “الفيفا” خلف أبواب موصدة لأول مرة بسبب فيروس كورونا وتم نقل فعالياته عبر الإنترنت، وقدمه النجم الهولندي السابق رود غوليت والإعلامية الرياضية البريطانية رشمين شودهوري.

وكان من المفترض أن يقام حفل “الفيفا” السنوي لتوزيع الجوائز في 21 سبتمبر في مدينة ميلان الإيطالية، لكنه أرجئ إلى 17 ديسمبر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتم اختيار الفائزين من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي، بالإضافة إلى مشجعين استطلعت آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 نوفمبر و9 ديسمبر.

الجوائز والمرشحون لها:

– جائزة أفضل لاعب: البولندي ربيرت ليفاندوفسكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

– جائزة أفضل لاعبة: الإنجليزية لوسي برونز، الدنماركية بيرنيل هاردير والفرنسية ويندي رينار.

– جائزة أفضل حارس مرمى: البرازيلي أليسون بيكر، الألماني مانويل نوير والسلوفيني يان أوبلاك.

– جائزة أفضل مدرب: الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، الألمانيان هانز فليك ويورغن كلوب.

– جائزة أفضل حارسة مرمى: التشيلية كريستيان إيندلير، الأمريكية أليسا نايهير والفرنسية سارة بوحدي.

– جائزة أفضل مدرب/ مدربة سيدات: الفرنسي جان لوك فاسور، الإنجليزية إيما هايز والهولندية سارينا فيغمان.

– جائزة أفضل هدف (بوشكاش): الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، والأوروغويانيان لويس سواريز وجيورجيان دي أراسكايتا.

– جائزة أفضل تشجيع: سيحدد مشجعو كرة القدم الفائز من خلال التصويت على موقع FIFA.com.

– أفضل 11 لاعبا (التشكيلة المثالية/رجال): 55 مرشحا يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.

– أفضل 11 لاعبة (التشكيلة المثالية/سيدات): 55 مرشحة يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.

– جائزة اللعب النظيف: يتم اختيار الفائز بالجائزة من قبل لجنة من الخبراء يمثلون “الفيفا”.



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