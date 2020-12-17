رغم إصابته بفيروس كورونا “ماكرون” يستقبل الناشطة الايزيدية وسفيرة الامم المتحدة “نادية مراد” في باريس

2020/12/17 | 23:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – باريس التقت “نادية مراد” بالرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” (افتراضياً) ووزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” مساء اليوم الخميس، 2020/12/17، لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بالوضع الأمني في قضاء سنجار.وتم مناقشة دور فرنسا والاتحاد الاوروبي في متابعة تطبيق اتفاقية سنجار واستقرار الامن في القضاء تزامناً مع عودة آلاف النازحين الايزيديين الى سنجار خلال …

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