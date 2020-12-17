ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في 2020

2020/12/17 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

توّج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب لعام 2020، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتنافس على هذه الجائزة مع ليفاندوفسكي، في القائمة النهائية، كل من النجمين العملاقين ليونيل ميسي قائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وقدّم المهاجم البولندي، موسمًا استثنائيًا مع الفريق البافاري، وقاده لحصد 5 ألقاب هذا العام، هي الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الألماني، والسوبر الأوروبي.

وحصد ليفاندوفسكي، جائزة الهداف في بطولات الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي.

وهذه هي المرة الأولى، التي يتوج بها ليفاندوفسكي بجائزة الأفضل، التي انطلقت عام 2016.

يشار إلى أن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ألغت جوائزها هذا العام، وعلى رأسها الكرة الذهبية، بسبب جائحة كورونا.

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