بينها ميسي ورونالدو..

2020/12/17 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن التشكيلة المثالية لعام 2020، خلال الحفل الذي أقيم، اليوم الخميس، في مدينة زيورخ خلف الأبواب الموصدة.

وجاءت تشكيلة العام من الفيفا كالأتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ / منتخب ألمانيا).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول / منتخب إنجلترا)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ / منتخب كندا)، سيرجيو راموس (ريال مدريد / منتخب إسبانيا)، فيرجل فان ديك (ليفربول / منتخب هولندا)

خط الوسط: جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ / منتخب ألمانيا)، تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ وليفربول / منتخب إسبانيا)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي / منتخب بلجيكا).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة / منتخب الأرجنتين)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ / منتخب بولندا)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس / منتخب البرتغال).

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