2020/12/17 | 23:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحسباً لهجمات.. انتشار أمني كثيف بمناطق محددة في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/17 | 23:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحسباً لهجمات.. انتشار أمني كثيف بمناطق محددة في بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحسباً لهجمات.. انتشار أمني كثيف بمناطق محددة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).