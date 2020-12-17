محدث.. النفط يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى منذ فبراير

2020/12/17 | 23:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى في 9 أشهر، مع التفاؤل بشأن التحفيز المالي.

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