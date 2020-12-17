مجلس النواب العراقي يصوت على قانون تمويل نفقات الانتخابات المقبلة

2020/12/17 | 23:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صوت مجلس النواب العراقي ‏بحضور 197 نائبا على قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.وأوضحت بيان لمجلس النواب، اليوم الخميس، أنه صوت على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية …

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