أردوغان طلب تمديد لقائه بالكاظمي: أجواء ’ودية’ ومأدبة غداء ’عائلية’

2020/12/17 | 23:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد فترة الاجتماع برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فيما سادت أجواء "فوق رسمية" لقاء الرئيسين، وفقاً لشخصيات رافقت الوفد العراقي، رجحت أن تمتد تلك "الأجواء" لتشمل توصل الطرفين إلى "تفاهمات غير مسبوقة" بين البلدين.

وبعد أن حدد جدول الزيارة، مدة لقاء الرئيسين -الكاظمي وأردوغان- بنصف ساعة، قالت مصادر رافقت الوفد، إن "الجانب التركي طلب التمديد، ليعقد الرئيسان لقاءً استمر ساعتين".

المصادر تحدثت أيضاً عن أن "الرئيس أردوغان، قرر تغيير مكان تناول وجبة الغداء مع الكاظمي، ليتوجه برفقة الكاظمي إلى منزل الرئيس التركي، ويتناولا وجبة الغداء بحضور عائلة أردوغان".

وفي وقت لاحق، علم "ناس" من مصادر أخرى، أن "مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس التركي، على شرف الوفد العراقي، شهدت عزف عدد من المقطوعات الموسيقية العراقية، كما أدى فنانون عدداً من المقامات العراقية، وأغاني الفنان العراقي ناظم الغزالي" في أجواء وصفتها شخصيات حاضرة، بأنها كانت "احتفاء شخصياً وخاصاً من أردوغان بالكاظمي، نظراً للعلاقة الشخصية القديمة التي تربط الرجلين، إبان تسلم الاخير مهام رئاسة جهاز المخابرات العراقي".

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وأظهرت صورة، العبارة التي كتبها الكاظمي بخط اليد، في سجل زيارات ضريح مؤسس تركيا الحديثة ’أتاتورك’، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى تركيا.

وأكد الكاظمي، أن العراق يتطلع إلى مزيد من العلاقة مع الجانب التركي، وذلك خلال زيارته التي يجريها إلى تركيا.

وقال في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تابعه "ناس"، (17 كانون الأول 2020)، إن "العراق يعمل على تعزيز علاقاته مع جيرانه ولن يكون بمحور ضد آخر"، مبينا أن "العراق يثق بقدرة الشركات التركية على العمل بنجاح في العراق وابوابنا مفتوحة أمام رجال الاعمال الاتراك".

وأضاف، "نشكر تركيا على استقبال جرحى القوات الأمنية، ونعمل على التوصل لخطة عمل مشتركة في ملف المياه".وأشار إلى أن "العراق يدين أي عمل ينطلق من أراضيه لتهديد الأراضي التركية، وقبل يومين حصل اعتداء تصدت له قواتنا المسلحة من البيشمركة ونحن نرفض الإرهاب ونتعاون مع تركيا في مكافحته".

وتابع، "وقعنا اليوم مع الجانب التركي اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي ونتطلع لزيارة أردوغان إلى بغداد".

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الخميس، مقطعاً مصوراً، لمراسم استقبال الرئيس التركي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبحث الكاظمي، الخميس، مع اردوغان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مجالات متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى، اليوم، الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، وذلك في إطار زيارته الرسمية الى العاصمة التركية انقرة".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مجالات متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

واكد البيان ان "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة، فضلا عن دعوة الشركات التركية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات".

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