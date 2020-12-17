الفيفا / ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في 2020

2020/12/17 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ توّج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب في عام 2020، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مدينة زيورخ السويسرية.وتنافس على هذه الجائزة مع ليفاندوفسكي، في القائمة النهائية، كل من النجمين العملاقين ليونيل ميسي قائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.وقدّم المهاجم البولندي موسمًا استثنائيًا مع الفريق البافاري، وقاده لحصد 5 ألقاب هذا العام، هي الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الألماني، والسوبر الأوروبي./انتهى9

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