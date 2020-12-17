ماعلاقة اصابة ماكرون بكورونا والمجلس الاوروبي؟ الاليزيه تعلل

2020/12/17 | 23:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قالت الرئاسة الفرنسية، الخميس، إنه من "المحتمل جدا" أن الرئيس إيمانويل ماكرون أصيب بفيروس كورونا خلال اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي.

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