الى متى الاغتيالات السياسية الطائفية؟! - مصطفى محمد غريب

2020/12/17 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب الاغتيال السياسي يختلف عن باقي الاغتيالات التي تحاك لأسباب عديدة، والاغتيال بمفهومه العام وسيلة للتصفية الجسدية اي إيقاف عجلة الحياة من الدوران بإنهاء حياة الفرد او الجماعة، وللتاريخ حكايات وحوادث لا تحصى في هذا الصدد.



الاغتيال السياسي لا يختلف بالشكل عما هو عام، إنهاء دورة الحياة ودفعها للعدم إلا ان الهدف والجوهر يختلفان اختلافاً جذريا، ففي الاغتيال السياسي لا يمكن ان تكون القاعدة للانتقام الشخصي ......





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