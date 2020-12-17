البرلمان العراقي يمرر قانون تمويل الانتخابات المبكرة

2020/12/17 | 23:25 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوة جديدة على طريق إجراء الانتخابات المبكرة (Getty)

صوّت البرلمان العراقي، مساء الخميس، على قانون "تخصيص وتمويل نفقات مجلس النواب"، والذي سيوفر الأموال اللازمة لاجراء الانتخابات المبكرة التي حددت الحكومة موعداً لها في السادس من يونيو/ حزيران 2021.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن البرلمان صوّت على قانون تمويل الانتخابات، وناقش فقرات أخرى في جدول أعمال جلسة الخميس، قبل أن يرفع جلسته حتى السبت المقبل.

ويعد تمرير هذا القانون خطوة جديدة على طريق إجراء الانتخابات المبكرة، بعد تصويت البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على جدول الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات، وقبل ذلك تغيير مفوضية الانتخابات.

وتحدثت مصادر برلمانية، لـ"العربي الجديد"، عن وجود حراك داخل مجلس النواب لحسم جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات المبكرة، موضحة أن تمرير قانون تمويل الانتخابات جاء بناءً على توافق أغلب الكتل البرلمانية كي لا يكون نقص التمويل ذريعة لمن يريد تأجيل الانتخابات.

وبيّنت أن الخطوة المقبلة التي على البرلمان حسمها هي عقدة المحكمة الاتحادية، موضحة أن اللجنة القانونية في البرلمان تشهد حوارات مكثفة من أجل حل هذه العقدة في ظل وجود فريقين؛ أحدهما يريد تشريع قانون جديد للمحكمة، وآخر يطالب بأن يتم تعديل قانون المحكمة الاتحادية السابق، مبينة أن الأسبوع المقبل سيشهد حوارات جدية لحسم هذا الملف.

وقال رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، في جلسة اليوم الخميس، إن السبت المقبل سيشهد انطلاق الحوارات للانتهاء من قضية المحكمة الاتحادية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الحلبوسي تأكيده أن يوم السبت سيشهد عقد اجتماع بين قادة الكتل السياسية لمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية، داعياً من يرغب من النواب واللجنة القانونية في البرلمان لحضور الاجتماع.

وذكرت كتلة "سائرون" في البرلمان، في وقت سابق الخميس، أنها ستصوت على قانون تمويل الانتخابات، موضحة، خلال مؤتمر صحافي، أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى تمويل مالي.

ورحب مسؤول بمفوضية الانتخابات بتمرير قانون تمويل الانتخابات المقبلة، موضحاً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ذلك يمثل خطوة مهمة على طريق المضي بإجراء الانتخابات.

وبيّن أن ضمان وجود تمويل للانتخابات سيشجع المفوضية على التسريع في إكمال جميع استعداداتها للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن وجود المبالغ المالية الكافية سيؤدي بالنتيجة إلى تذليل كثير من المصاعب الفنية التي تتطلب التمويل.

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