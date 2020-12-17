تخفيضات بمخصصات منتسبي الدولة في مشرورع موازنة عام 2021

2020/12/17 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تظهر النسخة الاولية من المسودة المسرية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، التي حصلت عليها ديجيتال ميديا ان ار تي، الخميس، عدم اقتصارها على رفع سعر صرف الدولار، حيث تتضمن تغييرات في سعر البنزين وخفصا لمخصصات موظفي الدولة.

وبحسب النسخة التي حصل عليها ان ار تي، اليوم (17 كانون الاول 2020)، فقد تضمن مشروع القانون تحديد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفا لكل 100 دولار، وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعليا كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة.

المشروع تضمن أيضا تخفيض كافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة كافة الممولة مركزية وذاتيا، تكون وفق النسب المحددة ازاء كل منها والممنوحة لهم بموجب قوانین نافذة وقرارات مجلس الوزراء وجاءت كالآتي: (مخصصات الخطورة 50%، الضيافة 20%، الاستثنائية 20% الأرزاق 33%، الشهادة 50%، المقطوعة، 40%، الخاصة 60% الخدمة الجامعية 60%.)".



كما نص المشروع على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 دينارا للتر الواحد، إلى 540 دينارا للتر.

وبحسب المشروع فإن "عدد موظفي الدولة يبلغ 3.25 مليون من ضمنهم (682 الف موظف في اقليم كردستان)، خصص 41،5 تريليون دينار للرواتب و 6 تريليون كراوتب اخرى و 20 تريليون للتقاعد و 9،6 تريليونات كضمان اجتماعي و 4،6 تريليون فوائد على قروض الديون و 6،8 تريليونات كدفعات القروض الخارجية".

ا.ح

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