ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الافضل في العالم

2020/12/17 | 23:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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احرز البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز “الأفضل” لعام 2020.

وتفوق ليفاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي واللذين وصلا معه للقائمة النهائية.

وتم الإعلان عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة، الخميس خلال حفل الفيفا، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

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