البرلمان يعقد جلسته الـ30 برئاسة الحلبوسي

2020/12/17 | 23:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الـ30 من

الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيسه

محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في

بيان مقتضب، إن "رئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الـ30".

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