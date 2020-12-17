البرلمان يؤجل التصويت على مقترح قانون الاتحادات الرياضية

2020/12/17 | 23:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجأ مجلس النواب، الخميس، التصويت على

مقترح قانون الاتحادات الرياضية

الوطنية لغرض اجتماع لجنة الرياضة

النيابية مع وزير الشباب والرياضة

عدنان درجال بحضور رئاسة المجلس

للتداول بشأن القانون يوم السبت الم

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