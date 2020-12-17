واشنطن توجه تهما لكيني خطط لاعتداء على طريقة 11 سبتمبر

2020/12/17 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القضاء الأميركي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسلمت كينيا مقربا من حركة الشباب الإسلامية الصومالية، كان قد أوقف في 2019 في الفيليبين، موضحا أنه متهم بالتحضير لهجوم بطائرة على أحد المباني، مثل ما حصل في هجمات 11 سبتمبر.

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