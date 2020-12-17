المفوضية الأوروبية: الخلافات الكبيرة مستمرة مع بريطانيا بشأن صفقة البريكست

2020/12/17 | 23:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الخلافات الكبيرة لا تزال قائمة في محادثات التجارة مع المملكة المتحدة، مشيرةً إلى استمرار المفاوضات غداً الجمعة.

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