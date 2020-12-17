الكاظمي: العراق مقبل بقوة على جذب الاستثمارات التركية للسوق المحلي

2020/12/17 | 23:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، إن بلاده مقبلة بقوة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية إلى السوق المحلي، لتوسعة قاعدة الاقتصاد العراقي في الصناعة والزراعة، وتقليل الاعتماد على النفط الخام.وذكر مصطفى الكاظمي، في لقاء مع عدداً من …

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