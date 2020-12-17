الحلبوسي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2020/12/17 | 23:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - بغداد

أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، أهمية حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الخميس، رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، وجهود مجلس النواب في تشريع القوانين اللازمة للمضي بإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها التصويت مؤخرا على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب".

واضاف البيان: "كما بحث اللقاء ضرورة حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن أهم التحديات التي تواجه البلاد، وسبل معالجتها في ظل الظروف الراهنة".

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