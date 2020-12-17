جميع المطارات السورية تعود إلى العمل

2020/12/17 | 23:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مدير مؤسسة الطيران المدني في سوريا باسم منصور، الخميس، وجهات الرحلات التي ستنطلق من المطارات الثلاثة المعاد افتتاحها حديثا.

وقال منصور في تصريحات صحفية تابعها "ناس"، (17 كانون الأول 2020)، إن "الرحلات ستبدأ بشكل تدريجي كون كل حركة الطيران في العالم متاثرة بجائحة كورونا".

وأضاف منصور، "بالنسبة لمطار حلب سيخصص لتسيير رحلات إلى القاهرة وبيروت، ومن الممكن تخصيص رحلات لمطار يريفان في أرمينيا، بالنسبة لرحلات السورية للطيران وشركة أجنحة الشام".

وتابع، "أما بالنسبة لمطار القامشلي، سيخصص تحديدا إلى مطار بيروت، ومطار بيروت يمكن الإنطلاق منه إلى العديد من دول العالم".

وبين، أن "مطار القامشلي سيكون مفتوح للرحلات الداخلية، وسيبرمج رحلات خارجية من خلاله لاحقا بعد حل مشكلة عطل جهاز pcr في المطار".

ولفت إلى أن "الوجهة الأساسية لمطار اللاذقية كانت مطار الشارقة، وحاليا ننتظر موافقة دولة الإمارات وعمان لفتح رحلات إليهما".

وختم، "المحطات التي تتوجه إليها رحلات السورية للطيران وأجنحة الشام تشمل كل من القاهرة، الخرطوم، بنغازي، بغداد، أربيل، النجف، يريفان، ورحلات إلى الكويت كربط للقادمين من السعودية، ورحلات إلى طهران للربط باتجاه دبي".

يذكر أنه تم إيقاف حركة النقل الجوي في سوريا بتاريخ 25 آذار 2020، على خلفية قرار حظر شامل اتخذه الفريق الحكومي المعني لمواجهة كورونا، قبل رفعه جزئيا في تشرين الأول 2020 عبر افتتاح مطار دمشق الدولي.

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