المالكي يلتقي الفياض في مكتب رئاسة الحشد الشعبي

2020/12/17 | 23:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اجمتع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، برئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.

وذكر بيان لمكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي، 17 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "الفياض استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في مكتبه الرسمي".

وأضاف البيان، أنّ "اللقاء شهد بحث المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد".

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