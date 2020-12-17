الحلبوسي والحكيم يبحثان الاوضاع السياسية وتشريع القوانين المهمة

2020/12/17 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم الأوضاع السياسية في البلاد، وجهود مجلس النواب في تشريع القوانين اللازمة للمضي بإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها التصويت مؤخرا على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان الجانبين شددا على ضرورة حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة، كما بحثا أهم التحديات التي تواجه البلاد، وسبل معالجتها في ظل الظروف الراهنة./انتهى9

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