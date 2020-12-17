2020/12/17 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باتخاذ إجراءات سريعة تجاه منفذي الهجمات السيبرانية ضد الحكومة الأمريكية بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.وقال بايدن إن فريقه سيجعل من الرد على عمليات الاختراق أولوية قصوى، وسيفرض "تكاليف كبيرة" على الأطراف المسؤولة عن مثل هذه الهجمات الإلكترونية.وأضاف في بيان: "يجب أن يعلم خصومنا أنني، كرئيس، لن أقف مكتوف اليدين في مواجهة الهجمات الإلكترونية على أمتنا".وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ألقت على روسيا باللوم في اختراق مؤسسات حكومية أمريكية من بينها وزارتا الخزانة والتجارة، كما اتهمت مجددا موسكو بشن هجوم سيبراني على وزارة الأمن الداخلي.في المقابل، علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أنباء عن هجمات إلكترونية على وزارة الخزانة الأمريكية، قائلا إن واشنطن تجاهلت اقتراحاتها بالتعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية.ووصفت السفارة الروسية لدى واشنطن هذه الاتهامات بـ "العارية من الأساس"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يتعهد بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات السيبرانية ضد الحكومة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يتعهد بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات السيبرانية ضد الحكومة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).