2020/12/17 | 23:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، مسائل الأمن الإقليمي وحل الأزمة الخليجية.

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