بعد عدم نفي الوزارة.. المالية النيابية تكشف الجهة المسربة لمسودة الموازنة

2020/12/17 | 23:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، من تداعيات إقرار مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 على الاقتصاد الوطني في صيغة النسخة المسربة بوسائل الاعلام.

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