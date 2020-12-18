بعد قرار ديوان الوقف السني.. المجمع الفقهي يدعو الكاظمي لالغاء اتفاقية تقاسم الاوقاف

2020/12/18 | 00:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ثمن المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، اليوم الخميس، جهود أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى في ديوان الوقف السني بإلغاء الاتفاق المشترك بين رئيسي الوقفين السني والشيعي بشأن تقاسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة.

وقال المجمع في بيان صحفي، “نثمن جهود أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى في ديوان الوقف السني التي تكللت بإصدار قرار حظي بإجماع أعضاء المجلس يقضي بإلغاء الاتفاق المشترك بين رئيسي الوقفين السني والشيعي بشأن تقاسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة، وجاء القرار بناء على توصية اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس بإلغاء الاتفاق”.

واضاف البيان “يعد هذا القرار خطوة مباركة في الحفاظ على الأوقاف وصيانتها”، مطالبا رئيس مجلس الوزراء “بإلغاء الاتفاقية في ضوء قرار مجلس ديوان الوقف السني”.

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