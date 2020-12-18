الحلبوسي والحكيم يؤكدان على ضرورة حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2020/12/18 | 00:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، اليوم الخميس، على ضرورة حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الخميس، رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، وجهود مجلس النواب في تشريع القوانين اللازمة للمضي بإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها التصويت مؤخرا على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب”.

واضاف البيان، “كما بحث اللقاء ضرورة حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن أهم التحديات التي تواجه البلاد، وسبل معالجتها في ظل الظروف الراهنة”.

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