الكاظمي لمستثمرين أتراك: العراق مقبل بقوة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية

2020/12/18 | 00:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الخميس، أن لدى العراق كل مقوّمات

النجاح لقطاع الأعمال والاستثمار،

مشيراً على أن العراق "مقبل بقوة" على

جذب الاستثمارات والخبرات التركية الى

السوق العراقية.

وقال مكتب ا

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