2020/12/18 | 00:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية

عادل المحلاوي، الخميس، إن وزير

الكهرباء ماجد محمد حنتوش "لا يصلح أن

يكون مدير قسم في الوزارة"، داعياً رئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي للإسراع

باستبداله "بشخصية كفوءة قبل

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