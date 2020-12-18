وزارة النقل تكشف عن تفاصيل اتفاقها مع

2020/12/18 | 00:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس،

تخفيض 175 مليون دولار من قيمة المبلغ

المعروض سابقاً لتنفيذ ميناء الفاو

الكبير، مشيرةً إلى أنها ملزمة بالمضي

بإجراءات التعاقد مع شركة "دايو"

الكورية.

وأكدت الوزارة في

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