محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية عند الإغلاق

2020/12/18 | 00:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل مستويات قياسية، مع آمال التحفيز.

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