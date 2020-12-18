بعد بريطانيا.. وصول أول شحنة من الرمان العراقي إلى السويد (فيديو)

2020/12/18 | 00:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت غرفة تجارة محافظة السليمانية، الخميس، وصول أول شحنة رمان عراقي من مدينة حلبجة إلى السويد.

ونشرت الغرفة مقطعا مصوراً، تابعه "ناس"، (17 كانون الأول 2020)، يظهر وصول الشاحنة إلى السويد وهي محملة برمان عراقي من مدينة حلبجة.

ولم تعلن الغرفة عن حجم الشحنة وتفاصيلها.

وكانت أول شحنة رمان عراقية تصدرت من مدينة حلبجة، قد وصلت إلى بريطانيا في وقت سابق.

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