البصرة.. إنقاذ عائلة من اعدام جماعي بواسطة كابسة نفايات

2020/12/18 | 00:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} صدمت قصة غريبة ابطالها امرأة و6 اطفال الشارع البصري كانوا في طريقهم الى القتل على يد والدها المخمور.

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