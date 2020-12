2020/12/18 | 00:30 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عدد من أعضاء الجمعية العامة في اللجنة الاولمبية العراقية ، مطالبتهم للسيد رعد حمودي بالكشف عن نتائج اجتماعه مع اللجنة الاولمبية الدولية الذي انعقد قبل ايام في العاصمة العمانية مسقط.و استغرب الناطق بإسم (اغلب) الجمعية العامة السيد مصطفى جبار علك ، تجاهل المحاور عن اللجنة الاولمبية العراقية للأوساط الرياضية بشكل عام واعضاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمعية العامة للجنة الاولمبية تطالب رعد حمودي بكشف نتائج اجتماع سلطنة عمان مع الأولمبية الدولية first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعية العامة للجنة الاولمبية تطالب رعد حمودي بكشف نتائج اجتماع سلطنة عمان مع الأولمبية الدولية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعية العامة للجنة الاولمبية تطالب رعد حمودي بكشف نتائج اجتماع سلطنة عمان مع الأولمبية الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).