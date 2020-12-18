مفاجأة ولأول مرة في تصويت رونالدو بجائرة الأفضل

2020/12/18 | 00:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توج المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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