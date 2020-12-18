الكاظمي يعود الى بغداد بعد زيارة

2020/12/18 | 00:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عاد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له الى العاصمة بغداد بعد زيارة أستمرت ليوم واحد في تركيا.

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