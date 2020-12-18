الكاظمي يختتم زيارته الى تركيا ويعود الى بغداد

2020/12/18 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، الى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الى تركيا.

وقال سفير العراق في انقرة حسن الجنابي في منشور له على الفيسبوك، "ودعنا قبل قليل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق عائدين الى بغداد بعد زيارة ناجحة بكل المقاييس".

واضاف، "كان الاهتمام التركي استثنائيا وقد وفر الجانب التركي شروط النجاح وكان رئيس مجلس الوزراء مرتاحا لتنفيذ فقرات زيارته على اكمل وجه وشكر السفارة وكادرها على هذا النجاح".

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