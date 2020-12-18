الكاظمي يعود الى بغداد في ختام زيارة لتركيا

2020/12/18 | 01:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى بغداد في ختام زيارة لتركيا استغرقت يوما واحدا .وكان الكاظمي وصل الى العاصمة التركية انقرة صباح الخميس في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، وعددا من رجال الاعمال الاتراك .وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيتين في مجالي تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الثقافي ./ انتهى2

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