الجزائر تعلن إلقاء القبض على

2020/12/18 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية القبض على أبو الدحداح جاءت عقب إعلان الوزارة اعتقال 17 شخصاً يدعمون "جماعات ارهابية"

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