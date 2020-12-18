اسراطينيات..جولة الباطل زفرة - جواد بولس

2020/12/18 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس اسراطينيات ..



جولة الباطل زفرةوكأنني مخلوق من كوكب آخر؛ دخلت مجمع المحاكم، أو كما يسمونه "قصر العدل" في لغة العبث .



دفعت بجبهتي نحو عين مجسّ يقيس حرارة الجسم معلق في مدخل المبنى.



اشهرت بطاقة المحامي، فأذن لي الحارس بالتقدم والدخول.



بدا المكان مهجورًا.



في فضائه عتمة ناعسة وبرودة تذكّر بأجواء مباني البانثيونات الاوروبية.



لاحظت في احدى زواياه تجمعًا لعدد قليل من الاشخاص الذين كانوا يتحركون بثقل، ......





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