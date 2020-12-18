حول المؤتمر الأول لحشد العتبات! - فارس محمود

2020/12/18 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود تحت شعار: "حشد العتبات: حاضنة الفتوى وبناة الدولة"، انعقد للفترة ما بين (1-3 كانون الاول) المؤتمر الأول لما يسمى بحشد العتبات الذي يضم (فرقة الامام علي القتالية، العتبة العلوية/ لواء علي الاكبر، العتبة الحسينية/ لواء العباس القتالية، العتبة العباسية/ لواء أنصار المرجعية) .



وتمثل هذه الفرق والالوية ما يقارب 20 الف عنصر.



حضر المؤتمر طيف واسع من ممثلي المرجعية و"فضلاء الحوزة العلمية" وشخصيات حكومية ......





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