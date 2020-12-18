بماذا يختلف عن فايزر؟ توصية بإجازة لقاح

2020/12/18 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت لجنة من الخبراء الأميركيين، الخميس، موصية بمنح موافقة طارئة للقاح شركة "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلت فرانس برس.

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