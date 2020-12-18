تسريبات حول مرشح بايدن لحماية البيئة في إدارته

2020/12/18 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرتقب أن يقوم الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بترشيح رئيس إدارة الجودة البيئية في ولاية نورث كارولاينا، مايكل ريغان، لتولي إدارة وكالة حماية البيئة في إدارته، وفقا لمصدرين اشترطا على صحيفة "واشنطن بوست" عدم الكشف عن هويتهما.

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