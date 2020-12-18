حركة التحرر الكردي : ثورات لا تنقطع ( 2 من 2 ) - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/12/18 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي لكل من العائلتين المالكتين لكردستان العراق : ميليشيات مسلحة ضاربة هي البيشمركة .



لا توجد وزارة دفاع ، ولا اية مؤسسة اخرى لقيادة بيشمركة موحدة .



حين تباينت مواقف العائلتين بأزاء تداعيات الاستفتاء الذي امر به البارزاني ، انشقت البيشمركة على نفسها الى قوتين ، وأعلنت كل منها تابعيتها المطلقة : لآل البارزاني أو لآل طالباني .



اذن ، اضافة للمناصب والامتيازات والثروات الطائلة ، تمتلك كل من العائلتين جيشه ......





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